കിഡ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ പ്രീ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റ്
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മംഗഫിലെ കിഡ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ പ്രീ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ മലയിൽ മൂസക്കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. കെ. സലീം ആശംസ നേർന്നു. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനും കഴിവിനും അനുസരിച്ചുള്ള രസകരമായ കായിക ഇനങ്ങളാണ് മീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വടംവലി മത്സരം കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ആവേശം പകർന്നു.
ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീദേവി നീലക്കണ്ണൻ, കെ.ജി വിഭാഗം മേധാവി നാജിയ ഖാദർ, കോഓഡിനേറ്റർമാരായ ശിഹാബ് നീലഗിരി, പ്രേമ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ മേധാവി ഡോ. രമേശ് കുമാർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഷജിന സഗീർ, ഐ.ടി വിഭാഗം മേധാവി അഫ്താബ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിജയികൾക്കുള്ള മെഡലുകൾ കൈമാറി.
