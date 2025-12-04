Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകി​ഡ്‌​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:01 PM IST

    കി​ഡ്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഡ്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    കി​ഡ്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മം​ഗ​ഫി​ലെ കി​ഡ്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രീ ​സ്കൂ​ളി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ല​യി​ൽ മൂ​സ​ക്കോ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ. സ​ലീം ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​നും ക​ഴി​വി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മീ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ലും ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, ഹെ​ഡ് മി​സ്ട്ര​സ് ശ്രീ​ദേ​വി നീ​ല​ക്ക​ണ്ണ​ൻ, കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി നാ​ജി​യ ഖാ​ദ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് നീ​ല​ഗി​രി, പ്രേ​മ ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം, ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ര​മേ​ശ് കു​മാ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ജി​ന സ​ഗീ​ർ, ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അ​ഫ്‌​താ​ബ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sports meetKuwait Newsgulf news malayalamKids International Preschool
    News Summary - Kids International Preschool Sports Meet
    Similar News
    Next Story
    X