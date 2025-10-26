കെ.ഐ.സി സിൽവർ ജൂബിലി ‘സേവന മുദ്ര'പുരസ്കാരം സി.പി. ഇഖ്ബാലിന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) സിൽവർ ജൂബിലി ‘സേവന മുദ്ര'പുരസ്കാരം സുപ്രഭാതം പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫിസറും സമസ്ത ബുക്ക് ഡിപ്പോ മാനേജറും കെ.ഐ.സി കോഓഡിനേറ്ററുമായ സി.പി ഇഖ്ബാലിന്.
സമസ്തയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളില് സ്തുത്യര്ഹമായ സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി, സംഘടനയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 25 നേതാക്കന്മാരെയാണ്'സേവന മുദ്ര' പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതും കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും സി.പി. ഇഖ്ബാലാണ്.
ഒക്ടോബർ 26 നു കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ശംസുൽ ഉലമ ദേശീയ സെമിനാറിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
