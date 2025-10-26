Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:42 PM IST

    കെ.​ഐ.​സി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘സേ​വ​ന മു​ദ്ര'​പു​ര​സ്‌​കാ​രം സി.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്

    കെ.​ഐ.​സി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘സേ​വ​ന മു​ദ്ര​പു​ര​സ്‌​കാ​രം സി.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്
    സി.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘സേ​വ​ന മു​ദ്ര'​പു​ര​സ്‌​കാ​രം സു​പ്ര​ഭാ​തം പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റും സ​മ​സ്ത ബു​ക്ക് ഡി​പ്പോ മാ​നേ​ജ​റും കെ.​ഐ.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ സി.​പി ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്.

    സ​മ​സ്ത​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്തു​ത്യ​ര്‍ഹ​മാ​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 25 നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യാ​ണ്'​സേ​വ​ന മു​ദ്ര' പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ​യും കീ​ഴ്‌​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും സി.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ലാ​ണ്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 നു ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ശം​സു​ൽ ഉ​ല​മ ദേ​ശീ​യ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:awardsKuwait NewsSilver Jubileegulf news malayalam
    News Summary - KIC Silver Jubilee ‘Sevana Mudra’ Award to C.P. Iqbal
