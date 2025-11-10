Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:59 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി സ​ർ​ഗ​ല​യം മ​ല​ബാ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    കെ.​ഐ.​സി സ​ർ​ഗ​ല​യം മ​ല​ബാ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ല​ബാ​ർ യൂ​നി​റ്റി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​ർ​ഗ​ല​യം-25’ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഇ​മ്പ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ശ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ലാ​സം​സ്കാ​രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    സൂ​ഖ് സ​ഭ യൂ​നി​റ്റ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കെ.​ആ​ർ.​എ​ച്ച് യൂ​നി​റ്റി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബീ​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഫാ​ഹ​ഹീ​ൽ വേ​ദാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മ​സ്താ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ഹ​സ്സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ, ആ​ദി​ൽ വെ​ട്ടു​പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​രെ​ത്തെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.​മേ​ഖ​ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടി.​വി. ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​ഫ്, കെ.​ടി.​റാ​ഷി​ദ് ,സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​ഞ്ചാ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സയ്യിദ് ഇല്യാസ് ബഹാസൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

