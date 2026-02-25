Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 8:31 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    കെ.​ഐ.​സി റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം
    കെ.​ഐ.​സി റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി)​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലു​മാ​യി 1,200ല​ധി​കം അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ്യ കി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന റി​ലീ​ഫ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന-​ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​ലീ​ഫ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​സ്ത​യു​ടെ​യും കെ.​ഐ.​സി​യു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

