    date_range 29 Aug 2025 10:06 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 10:06 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി ‘മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ'; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    കെ.​ഐ.​സി 'മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ബി​ദി​ന മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ളി​യും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ത്ത​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ജ്‌​ലി​സു​ന്നൂ​ർ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്, സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം, സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം, ബു​ർ​ദ മ​ജ് ലി​സ്, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സ്, മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ക്കും.

    അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ.​എ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി, സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ യു.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

