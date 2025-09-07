Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:15 PM IST

    കെ.​ഐ.​സി ‘മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ’ ന​ബി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​നം

    KIC ‘Muhabbat-e-Rasool’ Prophet’s Conference
    കെ.​ഐ.​സി ‘മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ 2025’ ന​ബി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ 2025 ന​ബി​ദി​ന മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി​യും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ​ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​ഐ.​സി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി സ്മാ​ര​ക​മാ​യ ‘സ​ഹ​ചാ​രി സെ​ന്റ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​ജ്‌​ലി​സു​ന്നൂ​ർ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്, സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, സ​മ​സ്ത പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​സി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘സേ​വ​ന മു​ദ്ര’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ​ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വി.​പി (മെ​ഡ​ക്സ്), മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി(​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി), റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് (മം​ഗോ), ശൈ​ഖ് ബാ​ദു​ഷ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ശൈ​ഖ് (ലു​ലു), ഹ​ർ​ഷ​ൽ (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി നെ​ല്ലാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ProphetconferencekicKuwait News
