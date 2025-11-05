Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:29 AM IST

    മാ​ഹി​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മാ​ഹി​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വും പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ മാ​ഹി​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ദീ​നി വി​ജ്ഞാ​നം പ​ക​ര്‍ന്ന് ന​ല്‍കി​യ അ​തു​ല്യ പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ർ​മ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും അ​റ​ബി വ്യാ​ക​ര​ണ ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​റി​വു​ള്ള സ്വാ​തി​ക പ​ണ്ഡി​ത​ൻ മാ​ഹി​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗം സ​മ​സ്ത​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

