Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:51 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി 'മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ 2025' ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    കെ.​ഐ.​സി ‘മു​ഹ​ബ്ബ​ത്തെ റ​സൂ​ൽ 2025 ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന '​സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം'​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ബി​ദി​ന മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി​യും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി, സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ത്ത​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും മ​ജ്‌​ലി​സു​ന്നൂ​ർ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സും സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ാര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ത്ത​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ബു​ർ​ദ മ​ജ് ലി​സ്, മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സ്, ന​ബി​ദി​ന മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    കെ.​ഐ.​സി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘സേ​വ​ന മു​ദ്ര'​പു​ര​സ്‌​കാ​രം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - KIC 'Messenger of Love 2025' Today and Tomorrow
