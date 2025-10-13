Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 13 Oct 2025 9:04 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 9:04 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും

    കെ.​ഐ.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും
    അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി (കെ.​ഐ.​സി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ് ജീ​ലാ​നി, ക​ണ്ണി​യ​ത്ത് ഉ​സ്താ​ദ്, ശം​സു​ൽ ഉ​ല​മ, വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സി​ൽ കെ.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹു​ദ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ഹാ​ന്മാ​രു​ടെ സം​ശു​ദ്ധ​മാ​യ മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​മി​ത്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ മൗ​ലീ​ദി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

