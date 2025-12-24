Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​ഐ.​സി മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യം; മെ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല, അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    മ​ദ്റ​സ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കെ.​ഐ.​സി മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യ​ത്തി​ൽ മെ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പും ഹ​വ​ല്ലി മേ​ഖ​ല സെ​ക്ക​ന്റ്‌ റ​ണ്ണ​റ​പ്പും നേ​ടി.

    കെ.​ഐ.​സി മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​രാ​യ മെ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു


    മ​ദ്റ​സ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ത്ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ന്നൂ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    അ​ജ്മ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി(​ജ​ന​റ​ൽ), ത്വാ​ഹി​ർ വാ​ഫി(​ഹി​ദാ​യ), ആ​ത്തി​ഫ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​നി​ൻ സി​ദാ​ൻ (സീ​നി​യ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ദി ഷ​ഹീ​ൻ(​ജൂ​നി​യ​ർ), ഇ​ൽ​സാ​ൻ റി​യാ​സ്(​സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ), ഹാ​സിം ഹ​സ്സ​ൻ, അ​ൽ​ശി​ദി​ൻ ഷി​ബു, ഷ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി.

    ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പ് നേ​ടി​യ മെ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​ലാ കി​രീ​ടം കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ഫൈ​സി കൈ​മാ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി,ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി,മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി,സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, ഹ​സ്സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. സ​ർ​ഗ​ല​യ വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഐ.​ടി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​ഴു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മൂ​ന്ന് മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി മു​ന്നൂ​റി​ൽ​പ​രം പേ​ർ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ, ആ​ദി​ൽ വെ​ട്ടു​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സു​ഹൈ​ൽ ഫൈ​സി കൂ​രാ​ട്, ഖാ​ജാ ഹു​സൈ​ൻ ദാ​രി​മി വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ‘മെ​ഹ്ഫി​ലെ ഇ​ശ്ഖ്’ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

