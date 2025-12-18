Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:11 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    കെ.​ഐ.​സി മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മെ​ഗാ സ​ർ​ഗ​ല​യം' വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഏ​ഴ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ർ​ഗ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും, സ​മ​സ്ത മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ജേ​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം 300ൽ ​പ​രം സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ക​ല​യു​ടെ ക​ട​ലി​ര​മ്പം എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ഗ​ല​യ തീം. ​സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ സു​ഹൈ​ൽ ഫൈ​സി കൂ​രാ​ട്, ഖാ​ജാ ഹു​സൈ​ൻ ദാ​രി​മി വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘മെ​ഹ്ഫി​ലെ ഇ​ശ്ഖ്’ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

