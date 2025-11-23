Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.ഐ.സി മഹ്ബൂല മേഖല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:10 PM IST

    കെ.ഐ.സി മഹ്ബൂല മേഖല സർഗലയം; ഫിൻതാസ് യൂനിറ്റ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.ഐ.സി മഹ്ബൂല മേഖല സർഗലയം; ഫിൻതാസ് യൂനിറ്റ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ഐ.​സി മ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫി​ൻ​താ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന് കെ.​ഐ.​സി

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി ​ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) മഹ്ബൂല മേഖല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ‘സർഗലയം-25’ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വേറിട്ട അനുഭവമായി. ഇമ്പമാർന്ന ഇശലുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഇസ് ലാമിക കലാസംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന കലാമത്സരത്തിൽ വിവിധ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നുള്ള നിരവധി പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുത്തു. വാശിയേറിയ കലാമത്സരത്തിൽ ഫിൻതാസ് യൂനിറ്റ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ദമസ്‌കസ്‌ യൂനിറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ദമസ്‌കസ്‌ യൂനിറ്റിലെ മുഹമ്മദ് റിജാസ് കലാപ്രതിഭയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    സൂഖ് സഭ യൂനിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ആദിൽ വെട്ടുപാറ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സമാപന സംഗമം കെ.ഐ.സി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി പൊന്മള ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ഇസ്മയിൽ ഹുദവി, അമീൻ മുസ്‌ലിയാർ ചേകന്നൂർ, മുഹമ്മദലി ഫൈസി, ശിഹാബ് മാസ്റ്റർ നീലഗിരി, അബ്ദുൽ മുനീർ പെരുമുഖം, ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത്, റഷീദ് മസ്താൻ, അജ്മൽ മാസ്റ്റർ പുഴക്കാട്ടിരി, മുഷ്‌താഖ്‌ നഹ, മുഹമ്മദ് എ.ജി, നാസർ കാപ്പാട്, സി.പി.വാഹിദ്, നൗഷാദ് പുന്നക്കൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.പി. തസ്‌ലീം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ റാഷിദ് ചീക്കോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewskicKIC-SargalayamMahboola Unit
    News Summary - KIC Mahboola Region Sargalayam; Fintas Unit Overall Champions
    Similar News
    Next Story
    X