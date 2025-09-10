Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:02 AM IST

    കെ.ഐ.സി ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    കെ.ഐ.സി ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    കെ.​ഐ.​സി ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) സം​ഘ​ട​ന ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ-25’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി പ​ള്ളി​ക്ക​ര മു​​ഖ്യ​പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി. ആ​ദ​ർ​ശ വി​ശു​ദ്ധി​യും ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് മ​ത​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ സം​ഘ​ട​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി നെ​ല്ലാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

