Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Jan 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:40 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    കെ.​ഐ.​സി ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം
    കെ.​ഐ.​സി ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​ഹി​രി പേ​രാ​മ്പ്ര

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) അ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ദി​ക്ർ മ​ജ്‌​ലി​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​ദ്ധീ​ഖ് മാ​ഹി​രി പേ​രാ​മ്പ്ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​യി അ​ല്ലാ​ഹു സം​വി​ധാ​നി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് യാ​ത്ര​യെ​ന്നും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മ​ധു​ര​മു​ള്ള എ​ളു​പ്പം കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഈ ​ദി​നം വി​ശ്വാ​സി​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ന്ദ്ര മേ​ഖ​ല യൂ​നി​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

