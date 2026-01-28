Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:10 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​സി മ​നു​ഷ്യജാ​ലി​ക

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​സി മ​നു​ഷ്യജാ​ലി​ക
    കെ.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​നു​ഷ്യജാ​ലി​ക​യി​ൽ സൈ​നു​ൽ

    ആ​ബി​ദ് ഇ​രി​ങ്ങാ​വൂ​ർ മു​ഖ്യപ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ‘രാ​ഷ്ട്ര ര​ക്ഷ​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ല്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ‘മ​നു​ഷ്യ ജാ​ലി​ക’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഇ​രി​ങ്ങാ​വൂ​ർ പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പ്ര​തി​ജ്ഞ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​മീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ, സ​ക​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ജാ​ലി​കാ ഗീ​തം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വാ​ണി​യ​ന്നൂ​ർ,അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ,ഹ​സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ, യു.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

