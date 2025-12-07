Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​ഐ.​സി ഹ​വ​ല്ലി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:44 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി ഹ​വ​ല്ലി മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    കെ.​ഐ.​സി ഹ​വ​ല്ലി മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ഹ​വ​ല്ലി മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച “സ​ർ​ഗ​ല​യം'25”​ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഇ​മ്പ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ശ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ലാ​സം​സ്കാ​രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​വാ​ശി​യേ​റി​യ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​ൽ​മി​യ സ്വാ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം ഹ​സ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സ​ലീം താ​നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​സാ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ഷ്റ​ഫ് ഫൈ​സി കി​ന്യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം മൗ​ല​വി ന​ന്തി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്താ​ബ് പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ തി​ക്കോ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MeghalayakicKuwaitHawalli
    News Summary - KIC Hawalli Meghalaya Area Office
    Similar News
    Next Story
    X