Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    1 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:29 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    awareness class
    കെ.​ഐ.​സി ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ മോ​ങ്ങം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) വി​ഖാ​യ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും ട്രെ​യി​നി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ മോ​ങ്ങം ക്ലാ​സി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ഡൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ കു​ണ്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ഖാ​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​വാ​ദ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

