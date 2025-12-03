Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:49 AM IST

    മരുഭൂമിയിൽ സ്നേഹസ്പർശവുമായി ഖൽഖീസ് ഫ്രണ്ട്സ്

    ഖ​ൽ​ഖീ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഖ​ൽ​ഖീ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ്. ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ന​ട​ന്നു. ബ്ലാ​ങ്ക​റ്റ്, വ​സ്‌​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​രി, മ​റ്റ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ലെ ബ​ൽ​ഖീ​സ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​യ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് കി​റ്റ് കൈ​മാ​റി​യും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചും പാ​ട്ട്പാ​ടി​യും സ്നേ​ഹ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​സി. ക​രീം, ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ കാ​ട്ടൂ​ർ, കെ.​സി. സ​ത്താ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ഖാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, മ​ജീ​ദ്, റി​യാ​സ്, ഹാ​രി​സ്, ഷാ​ഫി, ഖ​ലീ​ഫ, റം​ഷാ​ദ്, സ​യ്യി​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഖാ​ലി​ദ്, അ​ർ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, സ​മീ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

    News Summary - Khalqis Friends with a touch of love in the desert
