Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ​നി​യ​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 1:05 PM IST

    കെ​നി​യ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ഖൈ​റാ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ​നി​യ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ഖൈ​റാ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ഖൈ​റാ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ​നി​യ​യി​ലെ ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഖൈ​റാ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി. വാ​ജി​ർ ടൗ​ണി​ലെ 3,200ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഘം ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ​നി​യ​ൻ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ന്ന് ഖൈ​റാ​ത്ത് മേ​ധാ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​റാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 600 ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ സം​രം​ഭ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​നു​ഷി​ക​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​റാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:charityGulf Newskenyafood kit
    News Summary - Khairat Charity distributes food kits in Kenya
    Similar News
    Next Story
    X