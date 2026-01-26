Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എ​ഫ്.​ഇ​യു​ടെ ‘റൂ​ട്ട്സ് ഫെ​സ്റ്റീ​വ്’ മേയ്‌ 15ന്; ​പോ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​സ് ന​ട​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​എ​ഫ്.​ഇ​യു​ടെ 2026ലെ ​മെ​ഗാ പ്രോ​ഗ്രാം “റൂ​ട്ട്സ് ഫെ​സ്റ്റീ​വ്” മേ​യ്‌ 15ന് ​അ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​സ് സ​ൺ​റൈ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്, ഉ​ണ്ണി​മാ​യ, സു​രേ​ഷ് കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    കെ.​എ​ഫ്.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജു​ന ഉ​ണ്ണി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി​നു വൈ​ക്ക​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഖി​ല അ​ൻ​വി, ജി​ജോ, പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യ സാ​ബു സൂ​ര്യ​ചി​ത്ര, അ​ര​വി​ന്ദ് കൃ​ഷ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ബി​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

