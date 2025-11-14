Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:20 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി സ​ഹാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി സ​ഹാ​യം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഗ്രി​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ (കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി) 31.25 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി വാ​യ്പാ​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    220, 66 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ വ​ലീ​ദ് ശം​ലാ​ൻ അ​ൽ ബ​ഹ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മ​ൽ അ​ഹ്മ​ദും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി 220 കെ.​വി, 66 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 220 കെ.​വി, 66 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​സ​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വാ​യ്പ​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KuwaitKFAED
    News Summary - KFAED supports electricity development in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X