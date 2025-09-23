Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:37 PM IST

    കേ​ര​ളൈ​റ്റ് എ​ൻജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കേ​ര​ളൈ​റ്റ് എ​ൻജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കേ​ര​ളൈ​റ്റ് എ​ൻജിനീ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി എ​ൻജിനീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ളൈ​റ്റ് എ​ഞ്ചി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​തെ​ളി​യി​ച്ച്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റി തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​മ്മി ജോ​സ് അ​രി​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് എ​ഞ്ചി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗാ പ്ര​സാ​ദ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ഗോ​വി​ന്ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​ര​ജ് രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും, കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ മ്യൂ​സി​ക്ക്, മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

