    date_range 17 Oct 2025 8:49 AM IST
    date_range 17 Oct 2025 8:49 AM IST

    കേ​ര​ള ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കേ​ര​ള ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കേ​ര​ള ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം-2025’ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​രു​ൺ പ​ന്ത​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മി​മി​ക്രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​സീ​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജീ​ഷ് മ​മ്മാ​ലി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗാ​ന​മേ​ള, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര, ഏ​കാ​ന്ത നാ​ട​കം, ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം, ഷ​ബീ​ർ കെ.​ടി​യു​ടെ മൈ​ൻ​ഡ് റീ​ഡി​ങ് എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന താ​ല​പ്പൊ​ലി, വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി.

