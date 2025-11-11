Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Nov 2025 10:07 AM IST
    date_range 11 Nov 2025 10:07 AM IST

    സി​ന്ധു ര​മേ​ശി​ന് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    സി​ന്ധു ര​മേ​ശി​ന് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    സി​ന്ധു ര​മേ​ശി​ന് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ സി​ന്ധു ര​മേ​ശി​ന് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്‌​ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ബി​നു തോ​മ​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷാ​ഫി മ​ക്കാ​ത്തി, സൈ​ജു മാ​മ​ൻ, ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ സി​ന്ധു ര​മേ​ശി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഹി​റ്റ്‌ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച സി​ന്ധു ര​മേ​ശ്‌ കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ, വി​ത്സ​ൻ ആ​ന്റ​ണി,പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ല്ലം, ജ്യോ​തി​ഷ് മോ​ൻ പാ​ലാ,ബി​നു ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ,ബി​നോ​യ്‌ അ​ടി​മാ​ലി, ര​ദീ​പ് അ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സി​ന്ധു ര​മേ​ശ്‌ പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Kerala society given farewell to Sindhu Ramesh
