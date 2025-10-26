Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Oct 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 12:47 PM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ലോ​ഗോ ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ​ൈഫ്ല​യ​ർ, ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എം.​എ​ൽ.​എ ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്‌​ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സൈ​ജു മാ​മ്മ​ൻ,ഷി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ഷാ​ഫി മ​ക്കാ​ത്തി,ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം 30-31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക​ബ​ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക സി​ന്ധു ര​മേ​ശ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Kuwait News Kerala society Logo release Family Association
    Kerala Society Family Association Logo Release
