Madhyamam
    Kuwait
    16 Oct 2025 12:12 PM IST
    16 Oct 2025 12:12 PM IST

    കേ​ര​ള റോ​മ​ൻ ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കേ​ര​ള റോ​മ​ൻ ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കേ​ര​ള റോ​മ​ൻ ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ന്റ് ഡാ​നി​യേ​ൽ ക​മ്പോ​ണി ല​ത്തീ​ൻ ഇ​ട​വ​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫാ. ​ലി​ജു തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള റോ​മ​ൻ ലാ​റ്റി​ൻ കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ന്റ് ഡാ​നി​യേ​ൽ ക​മ്പോ​ണി ല​ത്തീ​ൻ ഇ​ട​വ​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണാ​ര​വം -2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ഡി​സ​ൺ എ​ഡ്‌​വേ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ. ​ലി​ജു തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫാ. ​സോ​ജ​ൻ പ​ള്ളി​മു​റ്റം, ഫാ. ​ജോ​സ​ഫ് വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജാ​ൻ​സ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ൻ​സാ സേ​വ്യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല​സ് ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബൈ​ജു ഡി​ക്രൂ​സ്, ജോ​ഷി മാ​നു​വ​ൽ, ഡെ​ന്നി​സ് പീ​റ്റ​ർ, ഫെ​മി​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നീ​ണ്ട 50 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട റേ​ച്ച​ൽ ബെ​നെ​ഡി ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ പോ​ൾ, പാ​രി​ഷ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷീ​ൻ പെ​രേ​ര, സാ​ബി​ൻ ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ഡി​ക്രൂ​സി​ന് മൊ​മെ​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    2024-2025 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം പ​ത്താം ക്ലാ​സ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 99.2 ശ​ത​മാ​നം നേ​ടി കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഏ​റ​റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ഡി​ക്രൂ​സി​ന് മൊ​മെ​ന്റോ കൈ​മാ​റി പ്ര​ത്യേ​കം അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​നി​ല ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ‘മ​ല​യാ​ളി​മ​ങ്ക’ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. പാ​യ​സ​മ​ത്സ​ര​തി​ൽ ദീ​പ്തി കെ​വി​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ൻ നോ​യേ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

