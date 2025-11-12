Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകേരള പ്രവാസി മിത്രം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:55 AM IST

    കേരള പ്രവാസി മിത്രം -മെട്രോ മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യക്യാമ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കേരള പ്രവാസി മിത്രം -മെട്രോ മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യക്യാമ്പ്
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി മി​ത്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ ​ക്യാ​മ്പി​ൽ ഡോ.​ ത​സ്‌​നീം അ​മീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​സാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി മി​ത്രം മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു സൗ​ജ​ന്യ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​ൽ​മി​യ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ഡോ.​ത​സ്‌​നീം അ​മീ​ർ, ഡോ.​അ​ഖി​ല എ​ന്നി​വ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് മാ​മോ​ഗ്രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി മി​ത്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സി.​ഫി​റോ​സ്, വി. ​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​വി. മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​ർ​ഷാ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, വി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ക്ബ​ർ വ​യ​നാ​ട്, വി.​യു. നാ​സ​ർ, സ​മീ​റ ഗ​ഫൂ​ർ, ഫ​ഹീ​മ നാ​സ​ർ, ജാ​നി ഫി​റോ​സ്, റ​സി​യ ഹം​സ, മെ​ട്രോ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ, മെ​ട്രോ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ശീ​ർ ബാ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മെ​ട്രോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പ് ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medicalmetrokerala Pravasishealth campKuwait kerala Pravasi mitram
    News Summary - Kerala Pravasi Mitra - Metro Medical Health Camp
    Similar News
    Next Story
    X