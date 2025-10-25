Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:44 AM IST

    കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം -കെ.​ഐ.​സി

    കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം -കെ.​ഐ.​സി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച കേ​ര​ള പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി).

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​നും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ആ​ർ​ജി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ത് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​തേ​ത​ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​നും നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ച​രി​ത്ര വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള ജ​ന​ത ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ര​ണം. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​ഐ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

