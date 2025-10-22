Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:31 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ബി​നു തോ​മ​സ് 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30,31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക​ബ​ദി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ജ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി), ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ട്ര​ഷ), ബി​നു തോ​മ​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ (ജ​ന.​ക​ൺ), ജോ​സ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്),സൈ​ജു മാ​മ്മ​ൻ റാ​ന്നി, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പീ​ലി​ക്കാ​ട്ട് (വൈ​സ് പ്ര​സി), ഷാ​ഫി മ​ക്കാ​ത്തി (സെ​ക്ര),ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) ബി​നോ​യ് അ​ടി​മാ​ലി (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ചാ​രി​റ്റി), ഷി​ജു ഓ​ത​റ, വി​ൽ​സ​ൺ മ​ണി​മൂ​ളി, പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ല്ലം, ര​ദീ​പ് അ​ടൂ​ർ, ജ്യോ​തി​ഷ് ജേ​ക്ക​ബ് പാ​ല,ജ​യ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ബി​നു ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി).

