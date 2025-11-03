കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജം കുടുംബസംഗമവും പിക്നിക്കുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജം കുടുംബ സംഗമവും പിക്നിക്കും കബദ് റിസോട്ടിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പള്ളിക്കലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം ഗായിക സിന്ധു രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ കൺവീനർ ബിനു തോമസ് നിലമ്പൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു മാമൻ റാന്നി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരം സ്വാഗതവും മുസ്തഫ കോഴിക്കോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷാഫി മക്കാത്തി, മുഹമ്മദ് റാഫി കോഴിക്കോട്, മനോജ് ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാനമേളയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെംബർമാരായ ഷിജു ഓതറ, ബിജി പള്ളിക്കൽ, പ്രദീപ് കൊല്ലം, ബിനു തങ്കച്ചൻ, ബിനോയി അടിമാലി, വിൽസൺ ആന്റണി, ജ്യോതിഷ് പാലാ, രദീപ് അടൂർ, ജയൻ കൊട്ടാരക്കര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
