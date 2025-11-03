Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    3 Nov 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 9:27 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും പി​ക്നി​ക്കും

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും പി​ക്നി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും പി​ക്നി​ക്കും ഗാ​യി​ക സി​ന്ധു ര​മേ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും പി​ക്നി​ക്കും ക​ബ​ദ് റി​സോ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗം ഗാ​യി​ക സി​ന്ധു ര​മേ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു തോ​മ​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൈ​ജു മാ​മ​ൻ റാ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ഫി മ​ക്കാ​ത്തി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​നോ​ജ് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ല്ലം, ബി​നു ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ബി​നോ​യി അ​ടി​മാ​ലി, വി​ൽ​സ​ൺ ആ​ന്റ​ണി, ജ്യോ​തി​ഷ് പാ​ലാ, ര​ദീ​പ് അ​ടൂ​ർ, ജ​യ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:picnicKuwaitfamily gatheringKerala
    News Summary - Kerala community in Kuwait holds family gathering and picnic
