Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:42 AM IST

    കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    kuwaith
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി​യു​ടെ​യും വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ന്റെ​യും വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടു പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി​യു​ടെ​യും വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ന്റെ​യും വേ​ർ​പാ​ടി​ലൂ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ര്യാ​ദ​യും സം​ശു​ദ്ധ​ത​യും ഏ​റ്റ​വും ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി​യും വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​നെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വി​നോ​ദ് വ​ലു​പ്പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ മാ​താ​വ് അ​മ്മി​ണി വ​ലു​പ്പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ലും യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷാ​ജി ര​ഘു​വ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഞ്ജു മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട്, ബേ​ബി ഔ​സെ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ കെ.​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    Gulf Newskerala association kuwaitKuwait Newscondolence meeting
