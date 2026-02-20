Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Feb 2026 9:12 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 9:12 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ്; വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ്; വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് ടീ​ം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) അ​ലു​മ്നി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ളൈ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ് സ​ബാ​ഹി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 156 ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റെ​ഗു​ല​ർ വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് എ​ഫ്‌.​സി, വേ​ണാ​ട് വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ ആ​ന്റ​ണി (വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് എ​ഫ്‌.​സി) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റേ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് എ​ഫ്‌.​സി ജൂ​നി​യ​ർ, ബ്ലൂ ​പു​ലീ​സ് ജൂ​നി​യ​റെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സ്റ്റാ​ലി​ൻ സീ​ജോ (വൈ​റ്റ് മി​സ്‌​ചീ​ഫ് എ​ഫ്‌.​സി ജൂ​നി​യ​ർ) മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി. വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സും ടൈ​റ്റ​ൻ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യും സം​യു​ക്ത ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ലെ​ജ​ൻഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി സ​ഞ്ജ​യ് നാ​യ​ർ (കേ​ര​ള ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ്) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗ പ്ര​സാ​ദ്, അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, ജോ​യി​ന്റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​മല ജെ​യിം​സ്, കെ.​ഇ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ൻ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

