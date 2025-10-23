Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:03 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ -മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​മി​നാ​ർ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദ​ജീ​ജ് മെ​ട്രോ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും, ചെ​യ​ർ​മാ​നും ,സി.​ഇ.​ഒ യു​മാ​യ ഹം​സ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം പി.​എ.​നാ​സ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട്,സ​മ​ദ് കോ​ട്ടോ​ടി, ഹ​സ്സ​ൻ ബ​ല്ല, കു​ത്തു​ബു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ള്ള ക​ട​വ​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ച്ചാ​ണം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്കം, റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ, യൂ​സു​ഫ് കു​റ്റി​ക്കാ​ൽ, മെ​ട്രോ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​മെ​ട്രോ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ.​അ​ഖി​ല പ്ര​സ​ന്ന, ഡോ.​ഉ​ത്ത​ര എ​ന്നി​വ​ർ ബ്രെ​സ്റ്റ് കാ​ൻ​സ​ർ, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:Gulf NewsMedical seminarKEA KuwaitPoster Publication
    News Summary - KEA-Metro Medical Seminar Poster Publication
