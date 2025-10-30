Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​ഇ.​എ- മെ​ട്രോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:06 PM IST

    കെ.​ഇ.​എ- മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ഇ.​എ- മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ഇ.​എ- മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്‌ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ നി​വാ​ര​ണ മാ​സാ​ച​ര​ണം, ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖം കു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​ർ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദ​ജീ​ജ് മെ​ട്രോ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ഇ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ഡോ.​അ​ഖി​ല പ്ര​സ​ന്ന​യും, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡോ. ​ഉ​ത്ത​ര​യും ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റി​വ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, കെ.​ഇ.​എ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keaKuwait NewsHealth Awarenessgulfnewsmalayalam
    News Summary - KEA-Metro Medical Health Awareness Seminar
    Similar News
    Next Story
    X