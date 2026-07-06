Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.ഇ.എ കുവൈത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 July 2026 4:32 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 4:32 PM IST

    കെ.ഇ.എ കുവൈത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.ഇ.എ കുവൈത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാസർകോട് എക്സ്പ്പാട്രിയേറ്റസ് അസോസിയേഷൻ (കെ.ഇ.എ) വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബിഗ് മാൾ റെസിഡൻസി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.ഇ.എ ഹോം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്‌ എൻജിനീയർ അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഉദുമ എം.എൽ.എ കെ.നീലകണ്ഠൻ, കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗര സഭാ ചെയർമൻ വി.വി രമേശൻ, അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അസീസ് അക്കര, മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാൻ കുഞ്ഞഹ്മദ്‌ ഹാജി, കെ.ഇ.എ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ് കോളിയടുക്കം, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം മുനീർ കുണിയ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

    ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനുമായി കൈകോർത്തുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എം.എൽ.എ അഡ്വ. ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹോസ്ദുർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അസി. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ പ്രദീപൻ കോതോളി ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഹോം കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ കള്ളാർ സ്വാഗതവും ഫവാസ് അതിഞ്ഞാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    കെ.ഇ.എ നേതാക്കളായ നാസർ ചുള്ളിക്കര, ശംസുദ്ധീൻ ബദരിയാ, മുസ്തഫ ചെമ്നാട്, മുഹമ്മദ് ആവിക്കൽ, മുഹമ്മദ് ആറങ്ങാടി, സമിയുള്ള കെ.വി, വി.വി ബാലകൃഷ്ണൻ, എ.കെ ബാലൻ, കെ.പി ബാലൻ, കമറുദ്ധീൻ, അഷ്‌റഫ് കളത്തിൽ, പി.അബ്ദുൽ ഖാദർ, വി.സി ബാലൻ, അൻസാർ നെല്ലിക്കട്ട എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsEducation AwardsKEA Kuwait
    News Summary - KEA Kuwait Education Awards Distribution
    Similar News
    Next Story
    X