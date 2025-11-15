കെ.ഇ.എ കുവൈത്ത് വാർഷികം; പോസ്റ്റർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാസർകോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ (കെ.ഇ.എ) കുവൈത്ത് വാർഷികം പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.ഫഹാഹീൽ കോഹിനൂർ ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗം പ്രസിഡന്റ് സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ചെയർമാൻ പി.എ.നാസർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. അഹ്മദ് അൽ മഗ്രിബ് കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരി, പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ കബീർ മഞ്ഞംപാറക്ക് പോസ്റ്റർ നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ മുനീർ കുണിയ, ഫൈസൽ സി.എച്ച്, ഹമീദ് മധൂർ, ജന. സെക്രട്ടറി അസീസ് തളങ്കര, ട്രഷറർ ശ്രീനിവാസൻ, ഓർഗ. സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് നെല്ലിക്കാട്ട്, ഭാരവാഹികളായ സമദ് കൊട്ടോടി, അഷറഫ് കുച്ചാനം, ഏരിയ പ്രധിനിതികളായ നവാസ് പള്ളിക്കാൽ മുരളി വാഴക്കോടൻ, മുഹമ്മദ് ഹദ്ദാദ്, സിദ്ദീഖ് ഷർഖി, അഭിലാഷ്, കബീർ തളങ്കര, നജീബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർമാരായ റഫീഖ് ഒളവറ സ്വാഗതവും, അബ്ദുല്ല കടവത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
