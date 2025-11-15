Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Nov 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:00 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ കു​വൈ​ത്ത്‌ വാ​ർ​ഷി​കം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​ഇ.​എ കു​വൈ​ത്ത്‌ വാ​ർ​ഷി​കം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​ഇ.​എ കു​വൈ​ത്ത്‌ വാ​ർ​ഷി​കം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ഹ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബ്‌ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ്‌

    മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കു​വൈ​ത്ത്‌ വാ​ർ​ഷി​കം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കോ​ഹി​നൂ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്.‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ.​നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബ്‌ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ്‌ മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക​ബീ​ർ മ​ഞ്ഞം​പാ​റ​ക്ക് പോ​സ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​നീ​ർ കു​ണി​യ, ഫൈ​സ​ൽ സി.​എ​ച്ച്, ഹ​മീ​ദ്‌ മ​ധൂ​ർ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ്‌ ത​ള​ങ്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട്‌, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​മ​ദ്‌ കൊ​ട്ടോ​ടി, അ​ഷ​റ​ഫ്‌ കു​ച്ചാ​നം, ഏ​രി​യ പ്ര​ധി​നി​തി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ്‌ പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ മു​ര​ളി വാ​ഴ​ക്കോ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​ദ്ദാ​ദ്‌, സി​ദ്ദീ​ഖ് ഷ​ർ​ഖി, അ​ഭി​ലാ​ഷ്‌, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ്‌ ഒ​ള​വ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും, അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

