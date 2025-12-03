Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.ഇ.എ ‘കാസർകോട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:44 AM IST

    കെ.ഇ.എ ‘കാസർകോട് ഉത്സവ്’ വെള്ളിയാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.ഇ.എ ‘കാസർകോട് ഉത്സവ്’ വെള്ളിയാഴ്ച
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ഇ.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) വാ​ർ​ഷി​കം ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വ്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 വ​രെ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗാ​യ​ക​രാ​യ യും​ന അ​ജി​ൻ, ശ്രേ​യ ജ​യ​ദീ​പ്, നൗ​ഫ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ സ​മ​ദ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ലും നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കെ.​ഇ.​എ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഫാ​മി​ലി ബെ​നി​ഫി​റ്റ് സ്കീം, ​വെ​ല്‍ഫെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി, ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്‍റ് പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡും ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന മു​ന്‍ ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൻ സ​ഗീ​ർ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥ​മു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി നാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​യ സം​ഘ​ട​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഹോം ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​മു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വ്’ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്‌. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ്‌ ത​ള​ങ്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട്‌, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ. നാ​സ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ള്ള ക​ട​വ​ത്ത്‌, മു​ൻ ചീ​ഫ്‌ പാ​ട്രേ​ൺ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskeagulfKuwait
    News Summary - KEA ‘Kasargod Utsav’ on Friday
    Similar News
    Next Story
    X