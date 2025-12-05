Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​ഇ.​എ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:14 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ഇ.​എ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ക്സ്പ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ഏ​ഴാ​മ​ത് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് കെ.​ഇ.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.​

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ക്ക​ര അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keagulf
    News Summary - KEA Community Award goes to Akkara Foundation
    Similar News
    Next Story
    X