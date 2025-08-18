Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:49 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​വു​മാ​യി കെ.​ഇ.​എ സി​റ്റി ഏ​രി​യ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​വു​മാ​യി കെ.​ഇ.​എ സി​റ്റി ഏ​രി​യ
    കെ.​ഇ.​എ സി​റ്റി ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ഡ് എ​ക്സ്പ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) സി​റ്റി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്തം ദാ​നം​ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​ദ്യ വി​ത​ര​ണം കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ദാ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ബ​ദ്ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​നീ​ർ കു​ണി​യ, ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ല്ല , ഫാ​റൂ​ഖ് ശ​ർ​ക്കി, ക​ബീ​ർ മ​ഞ്ഞം​പാ​റ, എ​ൻ.​എം. കു​ഞ്ഞി,സി​ദ്ദി​ഖ് ശ​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, മു​സ്ത​ഫ ചെ​മ്നാ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​സ്‌​ലീം തു​രു​ത്തി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നു​രാ​ജ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

