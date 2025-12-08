Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Dec 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 10:08 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷരാ​വാ​യി കെ.​ഇ.​എ ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വ്’

    ആ​ഘോ​ഷരാ​വാ​യി കെ.​ഇ.​എ ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വ്’
    കെ.​ഇ.​എ ‘കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വ്’ മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​പ്സ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ക്സ്പ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) ഇ​രു​പ​ത്തി ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​പ്സ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ , ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ലി​നെ വേ​ദി​യി​ൽ മു​ന​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സോ​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ഹ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ഡ്രി ഹെ​ഡ് ഹ​സ്സ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ യും​ന അ​ജി​ൻ, ശ്രേ​യ ജ​യ​ദീ​പ്, നൗ​ഫ​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, മി​മി​ക്രി ത​രാം സ​മ​ദ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഫോ​ക്ക് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ. നാ​സ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

