Madhyamam
    Kuwaitchevron_right
    date_range 11 Aug 2025 8:38 AM IST
    date_range 11 Aug 2025 8:38 AM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭം​ഗി​യാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ന​മ്മു​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 2025’എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഫ്ല​യ​ർ അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ര​തി​നി​ധി മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സി​യ സം​സം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രോ​ഗ്രാം ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഇ​ല്യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, എം.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സം​ഘ​ട​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലീ​ന റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പെ​രി​ങ്ങൊ​ളം, വി​ന​യ​കു​മാ​ർ, സ​മീ​ർ കെ.​ടി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഷ​മീ​ർ പി.​എ​സ്, തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ തോ​ട്ട​ക്ക​ര, വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, പ്ര​ത്യു​മ്ന​ൻ എം, ​റ​ജീ​സ് സ്രാ​ങ്കി​ൻ​റ​കം, പ്ര​ജി​ത്ത് പ്രേം, ​ഹ​നീ​ഫ കു​റ്റി​ച്ചി​റ, അ​ഷ്റ​ഫ് എം, ​ഹ​മീ​ദ് പാ​ലേ​രി, ഉ​മ്മ​ർ എ.​സി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

