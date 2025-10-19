Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 1:33 PM IST

    കേ​ര​ള​പ്പൊ​ലി​മ ഉ​ണ​ർ​ത്തി കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ബ​ദി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മെ​ഡ​ക്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി.

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​ക്സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, സാ​യി അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ലീ​ന റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, റൗ​ഫ് പ​യ്യോ​ളി, തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ താ​ഴ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ, സ​മീ​ർ കെ.​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​ല്യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര

    അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ പ​രേ​ഷ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്‌​സ​ൽ ഖാ​ൻ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹം​സ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. 10,12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ഹ​യാ സ​ഫാ​ന, സൈ​ബ​ക് ജാ​ഹ്, സ​ൽ​ഫ മീ​ത്ത​ൽ പീ​ടി​യ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​പി.​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​ജി​ത ന​സീ​ർ, സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ചി​ന്നു സ​ത്യ​ൻ, സ്വാ​തി അ​നു​ദീ​പ്, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പെ​രി​ങ്ങൊ​ളം, അ​ഷ​റ​ഫ്, അ​നു​ദീ​പ്, വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, റ​ജീ​സ് സ്രാ​ങ്കി​ന്റ​കം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationKuwait NewsKDNA KuwaitOnam 2025
