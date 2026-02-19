Begin typing your search above and press return to search.
    19 Feb 2026 10:41 AM IST
    19 Feb 2026 10:41 AM IST

    മ​നം നി​റ​ച്ച് കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം

    മ​നം നി​റ​ച്ച് കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം
    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ന​ട​ൻ ഹ​രീ​ഷ് പേ​ര​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം നി​റ​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ൻ ഹ​രീ​ഷ് പേ​ര​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ, അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ൺ, എം.​എ ഹൈ​ത​ർ ഗ്രൂ​പ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ള്ള, ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ പി.​എ​സ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലീ​ന റ​ഹ്മാ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മെ​ഡെ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യൂ​ബ് കെ​ച്ചേ​രി, ആ​ബി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (ദു​ബാ​യ് ദു​ബാ​യ് ക​ര​ക്) സു​നി​ൽ നാ​യ​ർ, ടി​റ്റി ലൂ​കോ​സ്, ഒ​സാം വാ​ഹി​ദ് , മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി (അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി), കെ.​ടി. തോ​മ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​സി​ൻ, ബെ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ജോ​ൺ​സ​ൻ പ്ര​ധി​നി​ധി ജോ, ​ഡോ. അ​ബ്ദു​ള്ള ഹം​സ, ഷാ​മി​ൽ മ​ണ്ടോ​ളി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, നി​ജാ​സ് കാ​സിം,സി​ബി അ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഫാ​ത്തി​മ ഹ​ന്ന, ആ​യി​ഷ ന​വാ​ൽ, സു​മ​യ്യ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക​ഥാ​ര​സം ചെ​റു​ക​ഥാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മ​ഞ്ജു മൈ​ക്കി​ൾ, ജോ​ബി ബേ​ബി, അ​ഷ​റ​ഫ് ഒ​തു​ങ്ങാ​നാ​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​ഞ്ജ​രി ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​സെ​ർ​ട്ട്, ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ട് ജെ​സ്സി ജോ​യ്‌​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​ല​ബ​നീ​സ് ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് ല​യാ​ലി നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ജാ​സ് ഡാ​ൻ​സ് സ്റ്റു​ഡി​യോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ പൂ​ത​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്ക്കാ​രം, റാ​ഫി ക​ല്ലാ​യ്, സ​മീ​ർ വെ​ള്ള​യി​ൽ, അ​യാ​ൻ മാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മെ​ർ​ലി​ൻ ആ​ങ്ക​ർ ആ​യി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ല​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ മാ​ത്തൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

