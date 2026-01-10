Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:51 PM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​ബാ​ർ ‘മ​ഹോ​ത്സ​വം’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ത​ക്കാ​ര റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, അ​നു സു​ൽ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഫ് (ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത് (മെ​ഡെ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്), ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ, പി.​എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, എം.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ടി.​എം. പ്ര​ജു, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പെ​രി​ങ്ങോ​ളം, ലീ​ന റ​ഹ്മാ​ൻ, തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ തോ​ട്ട​ക്ക​ര, റൗ​ഫ് പ​യ്യോ​ളി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, പ്ര​ജി​ത്ത് പ്രേം, ​എം. അ​ഷ​റ​ഫ്, ഹ​നീ​ഫ കു​റ്റി​ച്ചി​റ, ഹ​മീ​ദ് പാ​ലേ​രി, എ.​സി. ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക മ​ഞ്ജ​രി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘ലൈ​വ് ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ട്’ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ്. ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പേ​ര​ടി സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    News Summary - K.D.N.A. Malabar Festival; Poster Release
