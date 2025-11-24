Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 24 Nov 2025 12:25 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 12:26 PM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ
    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട​ങ്ങാ​ടി’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ട​ൻ ഹ​രീ​ഷ് പേ​ര​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യും സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​വും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചെ​റു​ക​ഥാ മ​ത്സ​ര​വും മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​ത്യു​പ്ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ഇ​ലി​യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ല​ക്ക​ൽ, അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, ഫി​റോ​സ് നാ​ല​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ മു​തി​ര പ​റ​മ്പ​ത്ത്, പ്ര​ത്യു​പ്ന​ൻ, അ​നു സു​ൽ​ഫി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, വി​ന​യ​ൻ, സ​ജി​ത ന​സീ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എം.​പി, തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ താ​ഴ​ത്തെ​ക​ള​ത്തി​ൽ, അ​ഷ​റ​ഫ്, ഹ​മീ​ദ് പാ​ലേ​രി, പ്ര​ജി​ത് പ്രേം, ​ജ​യ​ല​ളി​ത കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ര​ജി​ത തു​ള​സി, സൗ​ദ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ദി​ല്ലാ​റ ധ​ർ​മ​രാ​ജ്, റ​മി ജ​മാ​ൽ, സ്വ​പ്ന സ​ന്തോ​ഷ്, സ്വാ​തി, ലീ​ന റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​ന്ധ്യ ഷി​ജി​ത്, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പെ​രി​ങ്ങൊ​ളം, സ​മീ​ർ വെ​ള്ള​യി​ൽ, ചി​ന്നു സ​ത്യ​ൻ, ഷെ​ബി​ൻ പ​ട്ടേ​രി, റാ​ഫി ക​ല്ലാ​യ്, പ്ര​ജു ടി.​എം, ല​സി​ത ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, അ​ഷീ​ക ഫി​റോ​സ്, ബാ​ബു പൊ​യി​ൽ, ര​ജീ​ഷ് സ്രാ​ങ്കി​ന്റ​കം, സ​കീ​ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ജു​നൈ​ത റൗ​ഫ്, സ​തീ​ഷ്, ഷി​ജി​ത്ത് ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​ബൈ​ദ് ച​ക്കി​ട്ട​ക്ക​ണ്ടി, ഷ​മീ​ർ പി.​എ​സ്, ധ​ർ​മ​രാ​ജ്, ഷം​സീ​ർ വി.​എ, റാ​ഫി​യ അ​ന​സ്, ഉ​മ്മ​ർ എ.​സി, ഹ​നീ​ഫ കു​റ്റി​ച്ചി​റ, റൗ​ഫ് പ​യ്യോ​ളി, ജ​മാ​ൽ, സ​മീ​ർ കെ.​ടി, ഷ​ഫാ​ന സ​മീ​ർ, എ.​കെ. ഷാ​ഫി, അ​നു​ദീ​പ്, ബാ​ബു പൊ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

