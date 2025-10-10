Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:25 PM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഹ​യ സ​ഫാ​ന,           സൈ​ബ​ക് , ജാ​ഹ് സ​ൽ​ഫ 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സി​ബി​എ​സ്ഇ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ഹ​യ സ​ഫാ​ന​യും കേ​ര​ള ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​കെ. സൈ​ബ​ക് ജാ​ഹും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​ഫ എം.​പി​യും അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ല​ക​വും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ഖൈ​താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

