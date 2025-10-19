കെ.സി.എം.എ പിക്നിക് കൂപ്പൺ പ്രകാശനം

കെ.സി.എം.എ പിക്നിക് കൂപ്പൺ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ചേമഞ്ചേരി മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ നവംബർ 14ന് കബ്ദിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പിക്നിക് ‘മുൽതഖ- 2025’ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂപ്പൺ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് കാപ്പാട് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. വൈസ് ചെയർമാൻ അസീസ് ദല്ല, ചെയർമാൻ യൂസുഫ് അമ്മിക്കണ്ണാടിക്ക് കൂപ്പൺ കൈമാറി പ്രകാശനം നടത്തി.
സുൽഫിക്കർ തിരുവങ്ങൂർ, റഊഫ് കാപ്പാട്, ഫാറൂഖ് ഹമദാനി, അസ്ലം കാപ്പാട്, ഗഫൂർ നൂർമഹൽ, മുനീർ തിരുവങ്ങൂർ, അഷ്റഫ് കേളോത്ത്, സിറാജ് മാപ്പിളകത്ത്, സിറാജ് പൂക്കാട്, ഫസൽ പൊയിൽ, ആസിഫ് അലി, സിറാജ് തിരുവങ്ങൂർ, സൽമാൻ ഫാരിസ്, സജ്ബീർ അലി, സൽമാൻ ഫാരിസ്, റിഹാബ് തൊണ്ടിയിൽ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹിദാസ് തൊണ്ടിയിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കബീർ കാപ്പാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നവംബർ 14ന് രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന പിക്നിക്കിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ഒരുക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register