    Kuwait
    date_range 18 Dec 2025 9:03 AM IST
    date_range 18 Dec 2025 9:05 AM IST

    ആ​ഹ്ലാ​ദനി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് കെ.​സി.​എം.​എ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​മാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ക്നി​കി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എം.​എ) അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ക്നി​ക് വ​ഫ്ര​യി​ൽ ഫാ​മി​ലി ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ശ​ൽ ടീം ​നേ​ത്ര്വ​ത​ത്തി​ൽ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ർ, റ​ഊ​ഫ്, സി​റാ​ജ് പൂ​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ർ, സ​ജ്ബീ​ര്‍ അ​ലി കാ​പ്പാ​ട്, ആ​സി​ഫ് അ​ലി, സി​റാ​ജ് മാ​പ്പി​ള​ക​ത്ത്, അ​സ്‌​ലം ന​ട​മ്മ​ൽ, ടി.​ടി.​ഷം​സു, ഗ​ഫൂ​ർ നൂ​ർ​മ​ഹ​ൽ, ഫ​സ​ൽ പൊ​യി​ൽ, യാ​സ​ർ തി​ത്തി​സ്, അ​സീ​സ് ടീ​നേ​ജ്, അ​നു സു​ൽ​ഫി, ഹു​സ്ന ശാ​ക്കി​ർ, ഷ​മീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, ഷെ​റി​ൻ മു​നീ​ർ, സാ​ലി​ഹ​ത്ത് ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മെ​ഹ​ബൂ​ബ് ന​ട​മ്മ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​സ് ദ​ല്ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി കെ.​സി.​എം.​എ യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​സ് തൊ​ണ്ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ബീ​ർ കാ​പ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsKuwaitKCMAgulfnewsmalayalam
