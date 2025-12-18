ആഹ്ലാദനിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് കെ.സി.എം.എ ഫാമിലി പിക്നിക്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ചേമഞ്ചേരി മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എം.എ) അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പിക്നിക് വഫ്രയിൽ ഫാമിലി നടന്നു. കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായി നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളായ മത്സരങ്ങളും ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും നടത്തി.
മത്സര വിജയികൾക്ക് മെഡലും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി ആദരിച്ചു. ഇശൽ ടീം നേത്ര്വതത്തിൽ മുട്ടിപ്പാട്ടും സംഘടിപ്പിച്ചു.
സുൽഫിക്കർ തിരുവങ്ങൂർ, റഊഫ്, സിറാജ് പൂക്കാട്, മുനീർ തിരുവങ്ങൂർ, സജ്ബീര് അലി കാപ്പാട്, ആസിഫ് അലി, സിറാജ് മാപ്പിളകത്ത്, അസ്ലം നടമ്മൽ, ടി.ടി.ഷംസു, ഗഫൂർ നൂർമഹൽ, ഫസൽ പൊയിൽ, യാസർ തിത്തിസ്, അസീസ് ടീനേജ്, അനു സുൽഫി, ഹുസ്ന ശാക്കിർ, ഷമീന ഗഫൂർ, ഷെറിൻ മുനീർ, സാലിഹത്ത് ഫൈസൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് നടമ്മൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. വൈസ് ചെയർമാൻ അസീസ് ദല്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഫാറൂഖ് ഹമദാനി കെ.സി.എം.എ യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹിദാസ് തൊണ്ടിയിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കബീർ കാപ്പാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
