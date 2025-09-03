Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:32 AM IST

    കെ.​സി.​എം.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം

    കെ.​സി.​എം.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം
    കെ.​സി.​എം.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ഡോ.​എം.​കെ ഹ​മീ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എം.​എ) അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി യൂ​സു​ഫ് അ​മ്മി​ക്ക​ണ്ണാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ.​എം.​കെ ഹ​മീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​സീ​സ് ദ​ല്ലാ​ഹ്, ശ​രീ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ, വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ അ​ബ്ദു​ള്ള കോ​യ, പ്രൊ​ഫ.​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എം.​സി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ കു​ട്ടി​യാ​ലി​ക്ക​ണ്ടി, ഹാ​ഷിം മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഫ​ർ​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് ന്റെ ​ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഗ​ഫൂ​ർ നൂ​ർ​മ​ഹ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ബീ​ർ കാ​പ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

