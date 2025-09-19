Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 19 Sept 2025 12:33 PM IST
    കെ.​ബി.​ടി ചി​കി​ത്സാ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    കെ.​ബി.​ടി ചി​കി​ത്സാ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
    കെ.​ബി.​ടി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ധ​നാ​യി പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച കേ​ര​ള ബ്ര​ദേ​ർ​സ് ടാ​ക്സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​മാ​യ ഷാ​ജി തോ​മ​സി​ന് തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാം ന​ൽ​കി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തി ഇ​രു​പ​ത്താ​റാ​യി​രം രൂ​പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കൈ​മാ​റി.

    കെ.​ബി.​ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദി​ഖ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ന​വാ​സ് സൈ​നു, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ന​ഹാ​സ്, ഷാ​ഫി എ​ന്നി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന കെ.​ബി.​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം, മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര കു​ടും​ബ സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 86.5 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Financial AssistanceKuwait Newshanded overKBT
